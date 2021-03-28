شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأحد، إنه جاري العمل في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط محافظة أسوان بالمحافظات المجاورة لها.

وأوضح محافظ أسوان أن من أبرز المشروعات الجاري تطويرها بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم في المسافة من مدينة إدفو وحتى وادي عبادي بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم جاري العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيهًا، وذلك بعد مرور 20 عامًا على رصف هذا الطريق الحيوي، والذي يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وأكد محافظ أسوان على أن الطفرة غير المسبوقة لتطوير الطرق السريعة والتي تنفذها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تعتبر من أهم مكتسبات الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاسيما طريق أدفو / مرسى علم، والذي تم الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيهًا.