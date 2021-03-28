شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم الأحد، قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أعمالها لخدمة أهالي مركز أبودياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا .وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث بدات أعمال الكشف المجاني على المواطنين داخل مقر الوحدة الصحية.

وشملت القافلة عيادات الأنف والأذن والرمد والجلدية والجراحة العامة والباطنى والقلب والجلدية والأطفال والنساء والتوليد، بالإضافة إلى عيادة قياس السكر والضغط وحملات للتوعية الصحية حول فيروس كورونا المستجد وكذلك طرق الإسعافات الأولية من خلال أخصائيو التمريض بكلية التمريض جامعة عين شمس. كما تم صرف الأدوية مجاناً من خلال صيدلية القافلة، بالتزامن مع نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والذي يقوم بإجراء استكتابات بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

الجدير بالذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا تقدم خدماتها المختلفة لما يزيد عن ١٠ آلاف نسمة من أهالي قرية مركز أبودياب غرب مركز دشنا بمحافظة قنا، تأكيدا لحرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها للمواطن المصري أينما كان.

بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا

بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا