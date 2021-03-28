شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 835 ألف طفل.. صحة الإسكندرية : تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور سعيد السقعان وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية الأحد، إشارة البدء لانطلاق فعاليات حملة التطعيم بالجرعة التنشيطية الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية، الأحد، ضمن الحملة القومية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد المرض وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بالعمراوى بمنطقة المنتزه.

وتابع وكيل وزارة الصحة جولاته لتفقد أعمال الحملة وكذلك أعمال تطعيم المواطنين كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة ضد فيروس كورونا المستجد ممن سجلوا على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ، فقام بزيارة مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو و قرية أبيس الثانية والمفروزة والبيطاش ، يرافقه في جولاته وكيلتى المديرية وعدد من قيادات العمل الصحي بالمحافظة.

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

وقال «السقعان» أن الحملة تستهدف ما يزيد عن 835 ألف طفل مصري، بالإضافة إلى 1696 طفل عربى وأجنبى من المقيمين بالمحافظة سيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريق طبي من بينهم 612 فريق ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات، و1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من بيت لبيت، ويشارك فيها 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة الى أن الوزارة وفرت ما يزيد عن 48 ألف زجاجة من الطعم الخاصة بمرض شلل الأطفال تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم «سابين»- النمط الثاني الذي يتم اعطائه بالفم.

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)

"صحة الإسكندرية": تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال .. ونستهدف 835 الف (صور)