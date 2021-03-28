شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 90 ناشرًا.. إقبال جماهيري على معرض إسكندرية للكتاب في اليوم الثالث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد معرض إسكندرية التاسع للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على أرض كوتة الأزاريطة في الإسكندرية والذي يجري تنظيمه خلال الفترة من ٢٦ مارس حتى ٣ أبريل المقبل، إقبالا جماهيريًا كبيرًا في اليوم الثالث للمعرض.

وحرص الناشرون في المعرض على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للزائرين والسماح بحضور 50% فقط من السعة الاستيعابية للمعرض.

وبلغ عدد الزائرين للمعرض منذ الافتتاح وحتى الآن نحو ٤٠٠٠ زائر، ويشارك فيه 90 ناشرًا.

كان الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قد افتتح المعرض والذي يضم قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب، ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالي، بالإضافة إلى ركن الإبداع السكندري للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ،والكتب الأجنبية، بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪، فضلا عن جناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.

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بـ50% من السعة .. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 90 دار نشر (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)

يضم 90 ناشراً .. اقبال جماهيرى على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الثالث (صور)