شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب الالتزام بالرسومات ومواعيد تسليم كورنيش وممشى النيل ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، بجولة تفقدية تابع خلالها أعمال تطوير كورنيش وممشي النيل أمام ديوان عام المحافظة حتي كوبري كفر الجزار.

اطلع المحافظ على أعمال رصف طريق الكورنيش، حيث تم البدء في عمل الطبقة السطحية، بالإضافة إلى متابعة رصف الممشي ببلاط الرخام والبازلت، موجها بمراعاة التنسيق الحضري للممشي وتوزيع أعمدة الكهرباء بشكل متساوي والحفاظ على المظهر الجمالي والهندسي في كافة الأعمال، مشددا على ضرورة الإنتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي المدينة والمترددين عليها خلال شهر رمضان المعظم.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الإهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما وجه المحافظ اللجنة المشكله لمتابعة الأعمال بضرورة المتابعة الجيدة والإلتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة من جهاز التنسيق الحضري، وإستلام العمل من الشركة المنفذة على أكمل وجه ومطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا أن المحافظة تعزم على إنشاء ممشي حضاري يليق بأبناء القليوبية وبعراقة مدينة بنها.