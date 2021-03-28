شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابتين بكورونا.. و14 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالتين ايجابيتين و14 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 334 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 117حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد شوكة شفاء 14 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1995 حالة، مع وجود 6 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و55 أخرى تحت العزل المنزلي.