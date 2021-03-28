شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق في الثالث من أبريل.. تعرف على ضوابط امتحانات الطلاب المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وتفاصيل امتحانات الطلاب على نظام ابناؤنا في الخارج ،للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والتي تنطلق في الثالث من ابريل وفق الجداول المعلنة من قبل الوزارة .

وأكدت أنه يمكن الحصول على رقم جلوس الطالب من خلال الموقع الإليكتروني: https://Sabroad.emis.gov.eg

و سيتم إتاحة تحميل الامتحانات من خلال موقع ابناؤنا في الخارج وفقاً لنظام دراسة الطالب (عربي- لغات- دمج)،و على الطالب تحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقاً للجدول المعلن والإجابة عليها من المنزل وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي ) على كل ورقة إجابة.

ويتم تجميع جميع الامتحانات بعد الاجابة عليها ووضعها في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي ) في موعد اقصاه اسبوع بعد انتهاء فترة التحميل من الموقع ويتم تسليم المظروف للسفارة.