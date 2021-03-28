شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يكشف آلية التعامل مع السيناريو الثالث في عملية تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع عن آلية التعامل مع السيناريو الثالث لعملية تعويم السفينة الجانحة، والذي يتضمن تخفيف حمولتها، في حالة اللجوء له.

قال «ربيع» خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية»، «العملية تتضمن حاويات بها أزرع تصل إلى الـ 52 متر وهو ارتفاع المركب التي تحمل الحاويات، يتم استخدامها في تفريغ الحاويات، على أن يكون تفريغ كل حاوية بشكل منفصل عن الأخرى»، مشيرًا إلى أنهم 18 ألف حاوية لذلك ستسغرق عملية تفريغهم وقت طويل.

أوضح: «هذه الآلية غير متوفرة الآن، ولكنها موجودة في دول أخرى، والحصول عليها يكون عن الطريق التعاون معهم»، مضيفًا «بدأنا العمل على تحريك هذه الآلية، ولن ننتظر إثبات نجاح أو عدم نجاح المحاولتين الأوائل، للاستعداد وعدم إهدار الوقت».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة شهدت جنوح لبعض السفن قبل ذلك، ولكن كان في ممر مزدوج وبنسب ضئيلة، إذا تم حساب نسبة هذا الحوادث بالنسبة المئوية ستكون صفر% من إجمالي السفن العابرة، أما الحداث الحالي فلفت الانتباه لأنه تسبب في تعليق الملاحة في قناة السويس.