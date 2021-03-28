شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ضحية حادث قطاري سوهاج بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي مدينة إسنا، جنوب الأقصر جثمان عبدالناصر أحمد عبدالحميد، صاحب الـ 22 عاما الذي توفي عقب إصابته في حادث تصادم قطاري سوهاج إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الكلابية .

أدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم رئيس مدينة إسنا، بمسجد السلطان عبدالدايم بالكلابية.