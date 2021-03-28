شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 524 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الاحد، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان، عن ضبط 524 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 5 دراجة نارية دون ترخيص وحجز إداري على 4 تكاتك بقرار المحافظ، والتصالح الفوري في 99 مخالفة، وتحرير 113 غرامة ونش، وسحب تراخيص 93 حالة لعدم قبول التصالح، و102 مخالفة لتجاوز السرعة، و109 مخالفات متنوعة وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات لسائقين.