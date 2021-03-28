شكرا لقرائتكم خبر عن علي «حصص مصر».. نماذج للتدريب على امتحانات شهر مارس لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك إلى جانب اتاحة المناهج الدراسية أونلاين.

وقالت منصة حصص مصر موجهة كلمة لطلاب المدارس: وفر وقتك ومجهودك وذاكر وراجع واستعد للامتحانات المُجمعة من خلال منصة حصص مصر جونيورز، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

ويمكن الاضطلاع على النماذج الاسترشادية لمنصة حصص مصر مجانًا من خلال الضغط على:

http://jr.hesas.eg