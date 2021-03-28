شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتوعية طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية حول ترشيد استهلاك المياه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بعدد من المدارس والحضانات، والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن أبوحماد، والحسينية، ومشتول السوق، وفاقوس، وذلك لتوعية الطلبة بخطورة إهدار المياه وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الارشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدًا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع، لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الإحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لطلبة المدارس والحضانات والمعاهد الأزهرية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.