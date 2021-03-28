شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إيقاف أعمال بناء حالتين تعدي بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ٣٥٠ متر، وتم التحفظ على المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالصوفية، بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية قرية حماده على مساحة ١١٠ متر، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية، من إزالة غرفة بالدبش على مساحة ٩ متر بقرية ميت حمل، وتمت الإزالة الكلية للتعدي حتي منسوب سطح الأرض، كما قام رئيس الوحده المحلية بكفر ابراهيم العايدي، بشن حملة ازالة لـ ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن سور على مساحة ٢٧٥ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر، بشن حملة إزالة فورية لتعدى بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 50 متر بمنطقة حى رمسيس، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.