شكرا لقرائتكم خبر عن في حملات تموينية بالشرقية.. ضبط مصنع يعيد تدوير زيت تمويني مدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس عاطف عراقي، رئيس قطاع تموين جنوب الشرقية، حملات تفتيشية ورقابية على المصانع والمحال التجارية والبقالين التموينيين، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع يقوم بتدوير زيت تموين مدعم من قبل الدولة، ويقوم بطرحها في السوق بغرض التربح، وتم تحرير محضر جنح رقم 473 جنح مشتول السوق ضد المواطن «م .ا .ش»صاحب المصنع ،وتم التحفظ على 200 زجاجة فوارغ زيت طعام تمويني مدعم من قبل الدولة، و11 كرتونة زيت تمويني مدعم على ذمة القضية.

كما قامت الحملة بتحرير ٩ محاضر لأصحاب محال تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

