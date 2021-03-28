شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع حملات إزالات التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

ازالة

وبناءًا على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية والأراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة الارصفة المخالفة والتند على مصرف الثلاثين بتفتيش ابو سكين، وتمت الإزالات على أكمل وجه ورد الشيء لأصلة للطريق بعرض ٤م، بالتنسيق مع حماية الأراضي.

ازالة

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على التصدي لمخالفات البناء والتعدي على املاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق، حيث تم التصدي لحالة تعدي في المهد على الأرض الزراعية بزمام جمعية قبيبه، إصلاح زراعي، بمنطقة عزبة البدالة، على مساحه ١٧٥م تقريباً، وتمت الإزالة كاملة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق جمعية الاصلاح الزراعي، وقسم الشرطة، بالإضافة إلى متابعة استكمال حملة إزالة الأقفاص والاحواش السمكية، والتعديات على نهر النيل لليوم السابع على التوالي بقرى دمنكة، ومحلة ابو على، حيث تم إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 275 م من أحواش سمكية الصادر لهم قرارات إزالة، بالتنسيق مع حماية النيل، وادارة البيئة، وقسم شرطة المسطحات المائية.

ازالة

كما أشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة والقري، حيث تم إزالة حالات تعدي بمداخل عمارات مجلس المدينة، بجوار التأمين الصحي بقلين البلد، وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ازالة

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.