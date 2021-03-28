شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن عامل وحفيده بعد غرقهما في النيل بجنوبي قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، البحث عن عامل وحفيده بعد غرقهما في نهر النيل بقوص جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بغرق عامل ببلغ من العمر 65 عاما، وحفيده في نهر النيل بقرية المفرجية بقوص .

انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مقر البلاغ برئاسة الرائد محمد معتز، والنقيب أسامة حمدي، وجاري البحث عن الغريقين.