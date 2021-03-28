شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 جركن كاتشب مجهول المصدر والتحفظ على لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بحملة تموينية لمراقبة الأسواق والأسعار ومخازن ومصانع السلع الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، وضبط نصف طن كاتشب مجهول المصدر بأحد المصانع غير المرخصة، وتحرير 127 محضر متنوع في الأقصر.

وقامت مديرية التموين بتشكيل لجنة من جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وعبدالعظيم النوبي المفتشين بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع الأغذية غير المرخصة لحيازته 50 جركن كاتشب (معجون طماطم) مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 كيلو جرام كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم بناحية شارع المدينة، وضبط 85 كيلو جرام فراخ متبلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و10 كيلو جرام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك بإحدى الثلاجات بناحية شارع أحمد عرابي، وضبط إجمالي 17 كيلو جرام لحوم مصنعة بمطعم بناحية يوسف حسن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط طن ونصف سلفات سلفر صيني الصنع بدون تواريخ إنتاج وانتهاء وبدون فواتير وجاري تحرير المحضر القضائي، وضبط 32 شيكارة زنه 25 كيلو صودا كاوية بدون فواتير.

وتحرر محضر 127 جنح أمن دولة ضد«م. م. ا»، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.