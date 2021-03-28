شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل بقرية «صفط اللبن» بمركز المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض منزل للتصدع والانهيار بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، دون أضرار بشرية. بسبب قيام الجار بإزالة منزلة.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بتصدع وانهيار جزئي بمنزل ورثة عادل شفيق لبيب، بقرية صفط اللبن بمركز المنيا. دون أضرار بشرية.

انتقل فريق الحماية المدنية والوحدة المحلية وتبين أن أسباب التصدع هو قيام الجار رضا إبراهيم ناعوم، بأعمال هدم منزلة دون اتخاذ إجراءات احترازية.

تم أخلال المنزل من السكان وتسكينهم في منزل بديل، وفصل التيار الكهربائي والمياه بمعرفة المختصين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.