شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتبرع بـ100 أسطوانة أكسجين لمستشفى حميات الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، في الاقصر عن تبرع فضيلة الإمام الاكبر الشيخ احمد الطيب شيخ الجامع الازهر بعدد 100 من اسطوانات الاكسجين لمساعدة المستشفى في اداء دورها المجتمعى لمواجهة كافة الامراض ومنها فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الرملي، مدير المستشفي أن الإمام الاكبر قدم 100 اسطوانة اكسجين تبرع ومساهمة في مساعدة المواطنين في الأقصر خلال أزمة جائحة كورونا. وأعرب الرملي عن شكره وامتنانه لفضيلة الامام أحمد الطيب والذى كان دوما على العهد، تجده وقت الأزمة داعما ومساندا لاهل الأقصر.

موضحا أن المستشفى تقوم بدورها على أكمل وجه في مكافحة فيروس كورونا وتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد بجانب عقد الندوات والتدريبات وورش العمل لجميع العاملين لمواكبة كل ما هو جديد.