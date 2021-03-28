شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 155 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 39 سفينة تحمل سلع إستراتيجية.

وأشار إلى إن البضائع المتداولة تقدر بـ 155 ألف و983 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف بريقع، أن إجمالي عدد الحاويات صادرة وواردة بلغ 1656 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 8561 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى خروج قطاران من 60 عربة يحملان على متنهما شحنة فحم من ميناء الدخيلة إلى التبين.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».

