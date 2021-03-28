شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن قنا»: إيداع سيدة القطار بدار مسنين بعد شكواها من طرد ابنها من منزلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في قنا أن«سمرة الراوي» التي اشتهرت بسيدة القطار بعد نجاتها من حادث تصادم قطاري سوهاج، تحصل على معاش عن زوجها الثاني المتوفي يقارب ال2000 جنيه شهريا.

وأضاف الباز أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن حالتها الإجتماعية وتقرر استضافتها بدار رعاية للمسنين بعد تبين حصولها على هذا المعاش، مقابل رسوم رمزية مستحقة، لكونها ليست من الفئات المستحقة التي ينطبق عليها معاش تكافل وكرامل.

وقد روت السيدة المأساة التي عاشتها في قطار 157 بمحطة قرية الصوامعة بسوهاج قائلة: «كنت رايحة السيدة زينب أقعد فيها عشان مش معايا بيت أقعد فيه، وفجأة قطر صطدم القطار اللي كنت راكباه من الخلف، كنت هموت وولاد الحلال أنقذوني من بين الحديد، ونقلوني لمستشفى طهطا العام، وفحصوني والحمدلله حالتى الان اتحسنت.