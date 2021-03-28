شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء امتحانات شهر مارس 2021 لصفوق النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الاثنين أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ،حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان شهر مارس 2021 بشكل مجمع متعدد التخصصات ،فيما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي الثلاثاء الامتحان في مقررات شهر مارس المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخاصة بعقد اختبارات شهر مارس ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.