شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات ورثة العامل المتوفي «مجدي ع.ي.ع.أ» الذى وافته المنية طبيعياً في أثناء تواجده بالمملكة، حيث كان يعمل بإحدى الشركات السعودية المحدودة بالرياض، بعد التواصل مع إدارة الشركة وبلغت 46 ألفا و900 ريال سعودي، أي ما يوازي 191 ألفا و695 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى المذكور لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

تلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه في ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة تم التواصل مع إدارة الشركة لتحصيل مستحقات المتوفى، حيث بلغت إجماليها 46 ألفا و900 ريال تم إيداعها بحساب زوجة المتوفى مباشرة عن طريق تحويل من بنك الراجحي، كما تم موافاة مكتب التمثيل العمالي بالرياض بصورة من التحويل .