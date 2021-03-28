شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن أحياء في بني سويف أيام الإثنين والأربعاء والخميس (المواعيد والمناطق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، على مدار 3 أيام ( الإثنين والأربعاء 29 و31 مارس الجاري والخميس 1 أبريل القادم)، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.



ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيارغداً الإثنين عن مناطق (مديرية الصحة، مديرية الطرق، مستشفى الصدر، هيئة الطرق، الرواد، الكورنيش، خلف مطحن بوهلر، منطقة الزهور، المدرسة الفكرية، ثلاجة العجوز)، فيما يتم فصل الخدمة الأربعاء القادم عن مناطق (عبدالسلام عارف، السلخانة، هوايكو، حوض الدلالة)، في حين يتم قطع التيار يوم الخميس 1 أبريل عن مناطق (السادات، الميكرويف، برج رنين، القنادلة، نادي المهندسين، نادي القضاة)، بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء.