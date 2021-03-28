شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع بدء الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صباح الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد بدء تنفيذ الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الأول، وذلك بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستهدف الحملة حوالي 981 ألف طفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشددًا على إزالة كل المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا على استمرار الفرق الطبية البالغ عددها 2710 فريق طبي ثابت ومتحرك في الحملة، حتى نهاية شهر مارس الجاري، بجميع مراكز وقري المحافظة، موضحًا أنه تم توجيه الإدارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والاعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.