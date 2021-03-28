شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أحكام المحكمة الدستورية العليا، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مارس، برئاسة المستشار سعيد مرعى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز، والمستشار الدكتور عماد طارق البشرى، ومحمد ناجى عبد السميع "امين السر".

وأصدرت المحكمة حكمها في 14 دعوى، منهم 8 دعاوى دستورية و3 دعاوى تنازع، ودعوى واحدة منازعة تنفيذ، و2 دعوى تفسي أحكام.