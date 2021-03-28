شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تقرر رفع قيمة الدعم لأسرة المعلم المتوفى بحادث إلى 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التعليمية، اليوم، زيادة جديدة فى الميزة التأمينية المستحقة للمعلمين للمحالين إلى المعاش، لتصبح 27 ألف و 500 جنيه، بدءا من أول يناير 2021، بزيادة 2500 جنيه عن آخر قرار، بالإضافة لزيادة الدعم المقدم لأسرة المعلم المتوفى فى حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه.

وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، فى بيان، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم، الذى بدء بدقيقة حداد على أرواح شهداء قطارى سوهاج، أن إقرار الزيادة الجديدة للميزة التأمينية، يسرى من بداية العام الحالى، وبالتالى كل من حصل على مستحقاته بالمبلغ السابق بدءا من أول يناير الماضى، بقيمة 25 ألف جنيه، سوف يحصل على 2500 جنيه إضافية .

وأوضح أن الزيادة الجديدة تعد الزيادة السادسة منذ تولى المجلس الحالى إدارة نقابة المعلمين، فى يونيو عام 2014، وكانت الميزة التأمينية 13 ألف جنيه فقط، وتوقفت عند نفس المبلغ لأكثر من 10 سنوات سابقة للمجلس الحالى، الذى نجح فى رفع قيمة المبلغ المالى 6 مرات حتى وصلت إلى 27 ألف و 500 جنيه بالقرار الجديد الذى صدر اليوم .

وأشار نقيب المعلمين إلى عدد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام المنقضى 2020، بلغ 30 ألف و 868 معلما، صرفت لهم النقابة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة، بقيمة 760 مليون و 68 ألف جنيه.

وأكد خلف الزناتى أن بنود الميزة التأمينية والإعانات العاجلة للمصابين بعجز كلى أو جزئى وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، التى تم إنفاقها من صندوق الزمالة خلال عام واحد 2020، بلغت 967 مليونا و 993 ألف جنيه، بجانب إلتزام النقابة بصرف المعاشات التى تبلغ الدفعة الواحدة منها 135 مليون جنيه فى الدفعة الواحدة للأعضاء والورثة يتم صرفها لأكثر من 700 ألف مستحق ويبلغ إجمالى ما يتم صرفه للمعاشات 540 مليون جنيه سنويا .

وأوضح نقيب المعلمين، أن القرض الحسن للزواج البالغ قيمته 15 ألف جنيه، تم منحه خلال عام 2020، ل 3638 معلم ومعلمة بقيمة 54 مليون و 550 ألف جنيه، وتم صرفه لأبناء المعلمين من الحالات المستحقة بقيمة 15 مليونا و 770 ألف جنيه، مؤكدا أن النقابة رفعت المبالغ المستحقة لأسر المتوفين من المعلمين فى حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه .