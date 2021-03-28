شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع هدايا على المفرج عنهم وأسر السجناء بمناسبة عيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعى احتفالية (بنادى اتحاد الشرطة الرياضى) لعدد من المُفرج عنهم وأسر المسجونين، وتم خلال الحفل توزيع العديد من المساعدات العينية عليهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات عيد الأم لعام 2021 ، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الإجتماعى المُفرج عنهم وأسر المسجونين ، وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة .



الاحتفال



توزيع المساعدات



جانب من الاحتفال