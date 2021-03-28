شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تشغيل المترو فى رمضان بعد اعتمادها رسميا × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لشهر رمضان وجداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم والتعديلات التى أعلنتها الشركة رسميا فى مواعيد التشغيل اليومية فى رمضان خلال التقرير التالى:

1- مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.

2ـ ساعات التشغيل المترو فى رمضان ستصل إلى 21 ساعة يوميا.

3- أخر قطار بالخط الأول سيقوم من محطة حلوان الساعة 12.15 صباحا ومن محطة المرج الجديدة 12.30 صباحا.

4- أخر قطار بالخط الثانى سيقوم من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.30 صباحا ومن محطة المنيب الساعة 12.35 صباحا.

5- آخر قطار بالخط الثالث سيقوم من محطة عدلى منصور الساعة 12.15 صباحا ومن محطة العتبة الساعة 12.55 صباحا.

6- سيلتقى أخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

6ـ سيلتقى أخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

7ـ تضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا.

8ـ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.

9ـ تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

10ـ تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

11ـ شركة المترو أكدت على تشديد الرقابة على حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة بالأخص فى أوقات الإفطار التى تستمر فيها حركة المترو بالخطوط الثلاثة بانتظام.