شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: بلادنا لن تكون ملاذًا آمنا لأى جماعة إرهابية محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير ألمانيا بالقاهرة سيريل نون، إن الجماعات المحظورة فى ألمانيا غير شرعية ولا يسمح لها بأى نشاط، وينطبق ذلك على جماعة الإخوان، وبالتالى لن تكون ألمانيا ملاذا آمنًا لتنظيم جماعة الإخوان لأي نشاط سياسى او إرهابى في البلاد، إذا فكروا فى الرحيل إليها من أى دولة أخرى.

وأكد سيريل نون، على أن ألمانيا شهدت في الفترة الأخيرة، موجة من الجماعات الإرهابية، وتم منع أنشطتها ومحاسبتها وفقًا لأحكام القانون الألمانى. وأشار إلى وجود تعاون طيب ووثيق بين مصر وألمانيا فى مجال الهجرة، وأن مصر شريك يعتمد عليه وينتهج سياسة هجرة صارمة، ويفى بوعوده فيما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية، وذكر: نحن نقدر ذلك في أوروبا.

وعن رحيل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قال سيريل نون: الألمان يميلون إلى الاستمرارية في الحكم كثيرًا، وميركل ليست الأولى التي أمضت 16 سنة كمستشارة، سبقها المستشار الألماني هلموت كول الذى بقى فى منصبه 16 عامًا أيضًا، وفى النهاية الحياة لن تتوقف، وسيأتى بعدها من يخلفها.