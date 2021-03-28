شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: حالة الطقس متقلبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضى شهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع، موضحة أنه مع نهاية الأسبوع بدأت درجات الحرارة في التراجع وحتى الآن وأقل من المعدلات، ما يؤكد وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" والذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس هذه الفترة خاصة للأطفال وكبار السن، لأن هناك حالة من التقلب في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد.