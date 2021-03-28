شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان ومدها لـ2 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2021 بما يحقق تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك ومد ساعات التشغيل للثانية صباحا، بحيث يقوم أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12.15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو أنه سيتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة انور السادات الساعة 1 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ "1473"، رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510) رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى (351) رحلة.

وشملت أيضًا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات اغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور وأن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر امانا عند استقلاله.

ومن جانبه أكد عبد الهادى أن هناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

ومن خلال أيضًا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.