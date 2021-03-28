شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول القاطرتين الجديدتين للمشاركة في مناورات شد السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وصول القاطرتين الجديدتين، للمشاركة في مناورات شد السفينة الجانحة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان للأطفال المصريين والأجانب، منذ اليوم الأحد وحتى الأربعاء 31 مارس الجارى.

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يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط اعتبارا من يوم الإثنين 26/4/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/5/2021.





الداخلية تضبط تاجر مخدرات غسل 10 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 ملايين جنيه) .

استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 180 مركب صيد عقب توقفها لمدة 6 أيام

شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، انطلاق رحلات الصيد ، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط شمال المحافظة ، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة 6 أيام ، لسوء الاحوال الجوية فى الأيام الستة الماضية.





البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر غدا الاثنين فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022.

أسبوع مستقر للذهب.. حركة محدودة وضعيفة للغاية بأسواق المعادن الثمينة عالميًا ومحليًا.. الأونصة تعجز عن كسر حاجز 1735 دولارًا وتغلق عند 1730.. والمعدن الأصفر فى مصر يستقر عند 764 جنيها لعيار 21 بالصاغة

أسبوع هادئ ومستقر للذهب، إذ يعجز المعدن النفيس عن الصعود أو تجاوز مستويات 1735 دولارا للأونصة، رغم أن السعر فى بعض جلسات التداول بلغ 1739 دولارا هذا الأسبوع لكنه يعاود للهبوط مرة أخرى ليظل مستقر عند 1730 دولارا ويغلق عند هذا السعر بتداولات الجمعة، وقت إغلاق التداول على الذهب فى البورصات.

"ليست تحصيل حاصل".. الفراعنة فى مهمة جديدة أمام جزر القمر غداً.. المنتخب يسعى لاقتناص صدارة المجموعة.. توجيه رسالة قوية لكبار أفريقيا.. مصالحة الجماهير بعد مباراة كينيا.. والبدرى يريد الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

يختتم منتخب الفراعنة مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، عندما يستضيف منتخب جزر القمر مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، فى مباراة يراها الكثيرون تحصيل حاصل، بعدما ضمن كلا المنتخبين التأهل عن مجموعتهما، حيث حصد منتخب مصر 9 نقاط وكذلك جزر القمر، وتحسم المواجهات المباشرة صدارة المجموعة.

سفير ألمانيا بالقاهرة: لا حل لأزمات الشرق الأوسط دون الاعتماد على مصر

قال سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر قوية، والحكومات تتعاون بشكل وثيق لدعم وتعزيز السلام فى المنطقة، مشيرًا إلى مجموعة ميونيخ التى تضم فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، وتسعى دائمًا إلى وجود حلول فى الشرق الأوسط.

أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

براءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة فى قضية جديدة .

الفريق أسامة ربيع: وصول القاطرتين الجديدتين للمشاركة في مناورات شد السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارًا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.

جهود الدولة المصرية فى توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين.. إنفوجراف

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والاستراتيجيات الشاملة التى مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة، كما سارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التى ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم، هذا إلى جانب تبنى استراتيجية قومية تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الطبية وتوفير معامل لتلقى اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع استمرار التجارب العملية لإنتاج أول لقاح مصري.

السفير الألمانى: نفذنا مشروعات فى مصر بـ1.7 مليار يورو بفضل الإصلاح الاقتصادى

قال سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الألمانية قوية خاصة فى الفترة الأخيرة، وفى ظل الإصلاحات التى تجريها الحكومة المصرية، تم إشراك المزيد من الشركات الألمانية، مع وجود تطور إيجابى فى عملية التبادل التجارى، وتواجد ألمانى استثمارى مميز، سواء فيما يتعلق بالقطارات فائقة السرعة وإنتاج الهيدروجين فى مصر ومجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.

صوت مصر الفنان محمد ثروت لـlive مع As3ad عبر انستجرام الخليج 365: تربيت على سماع النقشبندي والحصرى وهذه ذكرياتى معهم.. الجمهور نصرني بتفاعله مع "يامستعجل فراقي".. أغنية للأطفال قريبا.. ويُنشد لايف خلال اللقاء

حل صوت مصر الفنان محمد ثروت ضيفا ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

بدأ "ثروت" اللايف بتقديم خالص تعازيه لضحايا حادث قطار سوهاج متمنيا أن يتغمدهم الله تعالى بالرحمة، ويتغمد أهاليهم بالصبر والسلوان.

جهود الدولة فى توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين.. التعاقد على 100 مليون جرعة من اللقاحات.. وجارى العمل على توفير لقاح سبوتنيك v الروسى.. و"فيتش": مصر تعد واحدة من أسرع الدول فى الحصول على اللقاح.. إنفوجراف

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والاستراتيجيات الشاملة التى مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة، كما سارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التى ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم، هذا إلى جانب تبنى استراتيجية قومية تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الطبية وتوفير معامل لتلقى اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع استمرار التجارب العملية لإنتاج أول لقاح مصري.

سفير ألمانيا بالقاهرة: ندعم الحوار السياسى لصون حقوق مصر فى أزمة سد النهضة

قال سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن مصر تعيش من مياه النيل، وتحتاجها، ومن ثم يتعين علينا إيجاد حل لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات، فى أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وأن يتم ذلك بالطرق السياسية، ولذلك، فإن المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى، يدعوان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بغرض صون الحقوق المصرية.

"التأمينات" تبدأ صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الخميس

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من يوم الخميس المقبل فى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد كذلك سيتم صرف معاشات أبريل





برلمانيون يطالبون بمحاسبة المسئول عن حادث قطارى سوهاج

شهدت جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حالة من الغضب على حادث قطارى سوهاج، مطالبين بمحاسبة المسئول والاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم تكراره، فيما وجههوا الشكر للرئيس السيسى على متابعته للحادث بعد وقوعه بدقائق، وللحكومة على تواجدها فى مكان الحادث فور وقوعه.

البدء فى تنفيذ 71 مشروعًا لـ"حياة كريمة" بأسوان.. الصرف الصحى يغير واقع قرى أقليت.. الوحدات الصحية تساعد على إنقاذ أرواح المواطنين بالمنشية.. مدارس لخفض كثافة الطلاب فى الرديسية.. وإنارة ورصف الطرق لمنع الحوادث

تحرك سريع على أرض الواقع وخطوات جادة تبذلها الحكومة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، منها قرى محافظة أسوان أقصى صعيد مصر.

”الخليج 365” يرصد إجراءات البدء فى تنفيذ مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى محافظة أسوان، والتى تم اختيار 68 قرية رئيسية عبارة عن 321 نجعا وتجمعا ريفيا يمثلون ثلثى سكان المحافظة الذين يعيشون فى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة.