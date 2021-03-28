شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة ينتج عنها تداعيات سلبية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، منذ قليل، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان، والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبى، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.

وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وأشار عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذى يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.

وأوضح عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيراً إلى سعى مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.