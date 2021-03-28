شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 11400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11400 طن بضائع و583 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 3566 طن بضائع و303 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7834 طن بضائع و280 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة ونما اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة تراست