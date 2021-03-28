شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، المعتمد من وزارة الصحة، بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا، ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.



اطمأن المحافظ خلال جولته بالمراكز على توافر جميع اللقاحات للمواطنين، كما تفقد الصيدلية ومخزن الأمصال. وتشمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي.