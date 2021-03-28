شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 10 آلاف و249 شهادة جمركية بـ2.5 مليار جنيه بجمارك الدخيلة ودمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة للصادر بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، عن مشمول 10 آلاف و249 شهادة جمركية واردة بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر فبراير الماضى.

وذكر تقرير رسمي للادارة الأحد، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت ٤٥٦ مليونًا و٥١٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٤٧ مليونًا و٤٨٠ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الادارة قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و٢٧٤ بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، وغيرها»، بقيمة إجمالية بلغت ٥ مليارات و٧٠٧ ملايين و٣٤٨ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٢٥٨ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٥٠٥ ملايين و٩٩٥ ألف جنيه.