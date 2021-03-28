شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تعيين 518 شاباً .. منهم 12 من ذوي الهمم بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 518 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000 جنيه لعاملين، و49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالى: 5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن فبراير الماضي- إلى أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة .

وقال: إنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و41 مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 207 منشأة، وتحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، ما أسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.