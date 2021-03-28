شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب بعدة قرى في دسوق الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرفق مياه الشرب بدسوق عن القيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم لمحطة مياه الشرب بـ شباس الملح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٣٠ من الشهر الجاري من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك سيتسبب في قطع مياه الشرب خلال تلك الفترة في كل من شباس الملح، الإبراهيمية، قبيبه، البحرية، الظالمين.

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