شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: تدريب 143 من مسؤولى السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تدريبات عملية لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بمركز السلامة والصحة المهنية بالديوان العام بالشركة بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة، ضمن الخطة الشاملة للارتقاء بالكفاءة المهنية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن البرامج التدريبية التي ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف لتنمية مهارات العاملين والفنيين بالكيفية التي تمكنهم من التعامل السليم مع تسريب غاز الكلور الذي قد يحدث بصورة فجائية في أي محطة من المحطات التابعة للشركة، وكيفية التعامل أيضا مع الأماكن المغلقة والضيقة، ومبادئ الإسعافات الأولية التي يمكن اكتسابها.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، أن خطة الشركة للسلامة والصحة المهنية ترفع شعار «نحو بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث» كمبادرة تطلقها مياه أسيوط حرصاً منا على رفع كفاءة العاملين بها ومواجهة المخاطر المحتملة ببيئة العمل.

وأضاف أن المبادرة توجهت لجميع مسؤولى السلامة والصحة بجميع المناطق على مستوى الشركة والبالغ عددهم 143 مسؤول، وبدأت فاعليات المبادرة بتدريب وعدد (22)متدرب بمنطقتى الغنايم، وساحل سليم بمركز تدريب مهارات السلامة والصحة المهنية، وشملت التدريبات العملية كيفية ومكافحة تسريب غاز الكلور والتعامل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى انعقاد دورات خاصة بالأسعافات الأولية لأسعاف المصابين الإنعاش القلبي الرئوي واسعاف الحروق وانواع اللدغات ومخاطر فيروس كورونا COVID-19 وذلك حرصاً على زيادة وعيهم ومهاراتهم المهنية.

وأشار إلى عقد مسابقة بين المتدربين بنهاية الخطة التدريبية التي تضم كل المناطق حرصا على نجاح فاعليات المبادرة المعلنة وتحفيزا لهؤلاء المتدربين على تلقى تلك التدريبات النظرية والعملية بمزيد من الجدية والاهتمام.