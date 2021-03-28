شكرا لقرائتكم خبر عن بخدمة الانترنت البنكية .. ضبط موظفة بنك استولت على أموال العملاء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على موظفة بأحد البنوك في الإسكندرية، لاستغلالها موقعها الوظيفي وإجراء تحويلات مالية من حسابات عملاء البنك، لحسابها الشخصي ولبعض أقاربها، ما عرض البنك لخسائر مالية كبيرة.

البداية كانت بلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك بالإسكندرية، يفيد اكتشافهم دخول إحدى موظفات خدمة العملاء بالبنك، بشكل غير مشروع على حسابات العملاء بالبنك، من خلال خدمة الإنترنت البنكية.

واتهم المذكور الموظفة بإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات بعض عملاء البنك، إلى حسابات خاصة بها وبعض معارفها دون علمهم، وهو ما عرض البنك لخسائر مادية جسيمة.

أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية صحة الواقعة، واستغلال موظفة بالبنك المشار إليه، طبيعة عملها كموظفة بخدمة العملاء بفرع البنك بالإسكندرية، وإطلاعها على حسابات بعض عملائه.

وتبين من التحريات حصول الموظفة المذكورة على رموز الدخول على خدمة الإنترنت البنكية الخاصة بحساباتهم بالبنك، بطرق احتيالية بحجة مساعدتهم في تفعيل تلك الخدمة.

وأضافت التحريات، دخول الموظفة على خدمة الإنترنت البنكية، لحساب هؤلاء العملاء، وإضافة رقم الهاتف الخاص بها على خدمة الإنترنت البنكية، بدلاً من الهواتف المسجلة والخاصة بالعملاء، حتى لا تصل رسائل التحويل لهم وينكشف أمرها.

وتبين إجراء المذكورة العديد من التحويلات البنكية من حسابات العملاء إلى حسابات خاصة بها وبعض أصدقاؤها، بعدما أوهمتهم بأن تلك التحويلات تخص والدها وأنها واردة له من بعض الأشخاص المتعاملين معه في مجال العقارات والمقاولات.

وتوصلت التحريات إلى إجراء الموظفة 10 عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات تخص 4 من عملاء البنك، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات هؤلاء العملاء.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة وقيامها برد بعض من المبالغ المستولى عليها، وتعهدت برد باقي المبالغ المستولي عليها.

تحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

