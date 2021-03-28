شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تفتتح وحدة منظومة الكاميرات بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، وحدة منظومة كاميرات المراقبة بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

واكد «الجيزاوى»، أن منظومة الكاميرات الجديدة تأتي في إطار دعم المنظومة الأمنية داخل كليات الجامعة سواء كانت من خلال كاميرات المراقبة أو الدفاع المدني والحريق، مشيرا إلى أن غرف التحكم بكاميرات المراقبة تساعد الأمن الإداري في أداء مهامهم والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع العاملين والطلاب والمنشآت داخل الجامعة.

افتتاح وحدة منظومة الكاميرات بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى ببنها

افتتاح وحدة منظومة الكاميرات بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى ببنها