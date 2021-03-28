أخبار مصر

جامعة بنها تفتتح وحدة منظومة الكاميرات بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور)

0 نشر
محمد محمود خليل 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تفتتح وحدة منظومة الكاميرات بكليتي التربية والعلاج الطبيعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، وحدة منظومة كاميرات المراقبة بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

واكد «الجيزاوى»، أن منظومة الكاميرات الجديدة تأتي في إطار دعم المنظومة الأمنية داخل كليات الجامعة سواء كانت من خلال كاميرات المراقبة أو الدفاع المدني والحريق، مشيرا إلى أن غرف التحكم بكاميرات المراقبة تساعد الأمن الإداري في أداء مهامهم والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع العاملين والطلاب والمنشآت داخل الجامعة.

افتتاح وحدة منظومة الكاميرات بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى ببنها
افتتاح وحدة منظومة الكاميرات بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى ببنها

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا