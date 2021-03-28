شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، حيث يتنقل المسافرين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة في كلا الاتجاهين.

وقالت المصادر المصرية، أنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني لعبور المسافرين الفلسطينيين..مؤكدة على توفير أطقم عمل أضافية بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، وتوفير سيارات لنقلهم بين مصر وغزة.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأثنين، حيث أكدت على أن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق، بجانب الحافلة الأولى حتى الرقم «100» من كشف رقم «2021/8».

وطالبت الهيئة في بيان لها، المسافرين الفلسطينيين التواجد يوم غد الساعة السابعة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم، مع إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم قبل السفر.