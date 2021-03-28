شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى بشارع 25 في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع 25 بحى غرب شبرا الخيمه هبوط ارضى مفاجىء ما ادى إلى توقف حركة المرور في الشارع ومنع سير السيارات حيث انتقلت الأجهزة المعنية وجارى التعامل مع الهبوط.

قال اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة ان الهبوط وقع في تقاطع شارع ال25 مع طريق بيجام بفعل الطبيعه ولم يحدث أي انفجارات في شبكات المياه أو قطع لأي مرافق وانما حدث تأكل في القشرة الأرضية ما أدى إلى الهبوط مؤكدا أن نائبي الحي المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدى البكرى انتقلا إلى المكان يرافقهما لجنه من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات والمرور وتم معاينة الهبوط على الطبيعة وتبين سلامة كافة المرافق في المنطقة.

موضحا أنه تم الأستعانة بمعدات الحي في نقل كميات من الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

هبوط ارضى بشارع 25 فى شبرا الخيمه

هبوط ارضى بشارع 25 فى شبرا الخيمه