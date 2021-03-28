شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى السفير عمرو رشدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت وزارة الخارجية اليوم الأحد ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير عمرو محمد رشدي الذي وافته المنية أمس.

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه الصبر والسلوان.

وذكرت الخارجية أن الفقيد طالما كان مثالاً للعمل الجاد والتفاني ودماثة الخُلق، ولم يبخل بجهوده المخلصة طوال فترة عمله بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.