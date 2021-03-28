شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس : فكرة جنوح السفن أمر وارد ويتكرر في القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع عن الدروس المستفادة من أزمة السفينة الجانحة مؤكدًا على أهمية الاستعداد المستمر لمواجهة المواقف الصعبة.

أضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فكرة جنوح السفن أمر وارد ويتكرر في القناة، مشيرًا إلى أنه تم تسيير 18 ألف و840 سفينة، لذلك إذا جنحت سفينة أو اثنين أو حتى خمس سفن تكون نسبة الحوادث بالحساب بالنسبة المئوية نجدها صفر%.

أوضح: «وتلك الحوادث لم يكن أحدًا يشعر بها لأنها كانت تحدث في أماكن بها ازدواج، وبالتالي كنا نستعين بالقناة الثانية إلى أن تعبر السفن، وهو الأمر الذي دائمًا ما كان يشير إلى ضرورة وجود المزيد من وحدات الإنقاذ والقاطرات والكراكات، وهو ما نعمل على توفيره فعليًا».