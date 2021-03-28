شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المحاولة الثالثة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس في الثالثة عصرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى قاطرات قناة السويس المحاولة الثالثة عصر اليوم لتحرير السفينة الجانحة بالمدخل الجنوبي لقناة السويس ، وذلك بعد التقدم الملموس لعمليات زحزحة السفينة الذي شهدته مساء.

وكشفت نتائج محاولة الشد أمس إلى تحرر رفاصات ومؤخر ومقدم السفينة، كما أن السفينه اتحركت بمقدار 30 متر بعيدا عن شاطيء الرمال.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا تقدم إيجابي منذ بدء عمليات التعويم في التي بدأت في 27 مارس.

وأضاف أن عمليات التكريك استمرت طوال الليل بعد توقف عمليات الشد بالقاطرات مع حلول الجزر (انخفاض منسوب سطح الماء) حيث تم تكريك أكتر من 20 ألف متر مكعب.

وقال إنه سيتم إجراء محاولتي شد بالقاطرات في توقيتات المد العليا المحاوله الأولى عصر اليوم 28 مارس والثانيه مساء نفس اليوم.