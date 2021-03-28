شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رحلات قطارات الصعيد بعد تأخيرات حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الأحد، حركة القطارات المتجه إلى محافظات الصعيد، عقب تأخيرات نتيجة حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أودى بحياة 32 مواطنا، وإصابة 108 آخرين ظهر الجمعة الماضية.

وأكد خالد بهجت، نائب رئيس سائقي قطارات المنطقة الوسطي بالصعيد، احد مسئولي السكك الحديدية في المنيا، انتظام حركة قطارات الصعيد «القاهرة / أسوان» والعودة بعد فترات تأخير تجاوزت 3 ساعات، بسبب حادث تصادم قطاري سوهاج. مؤكدا ان حركة القطارات المتجه إلى الصعيد تسير بشكل منتظم، والعائدة من الصعيد تشهد تأخير عدة دقائق لا تتجاوز من 5 إلى 10 دقائق بسبب التحويلات والصيانة.

وأضاف «بهجت» لجنة وغرفة لمتابعة تابعيات الحادث، مستمرة في أداء المهام المكلفة بها.