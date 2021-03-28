شكرا لقرائتكم خبر عن «مفتاح المدينة» لأردني زار شرم الشيخ 130 مرة خلال 30 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المواطن الأردني يزن عدنان الملقب بعاشق شرم الشيخ، والذى قام بزيارة المدينة أكثر من 130 مرة ويعتبرها وطنه الثانى بعد وطنة الأردن.

وقام المحافظ بإهدائه مفتاح المدينة تقديرا له ولعشقة للمدينة وأكد له انه مرحب به دائما هو واسرتة في مدينة السلام.

وأشار المواطن الاردنى انه قد زار العديد من المدن السياحية الكبرى في العالم بحكم عمله كرجل أعمال ويشهد ان شرم الشيخ تضاهى كبريات المدن العالمية السياحية بل انها تتفوق عليها في توافر كافة سبل الراحة والامن والامان.

وأكد أنه يواظب على زيارة المدينة منذ عام 1992 هو واسرتة حتى الان وانه أكثر من زياراتة في الفترة الأخيرة محتميا بها هو واسرتة من تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم اجمع، والتى لم تسجل في شرم الشيخ إلا نسب ضئيلة جدا من الإصابات لا تذكر وأنها بالفعل مدينة امنه من كافة الوجوة، واضاف انه يثمن ويتابع جهود اللواء خالد فودة محافظ جنب سيناء في الارتقاء بالمدينة دائما، ويتمنى لها النجاح المستمر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.