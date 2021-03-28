شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية وعدم استقرار الطقس لليوم الثاني على التوالي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادى الجديد، اليوم الاحد عواصف ترابية بالإضافة إلى إنخفاض في درجات الحرارة وعدم استقرار في الطقس لليوم الثاني على التوالي.

ونفذت الأجهزة الأمنية عدة اكمنة بالطرق السريعة وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين إستقرار الأحوال الجوية.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى في حال وقوع حوادث او كوارث جراء عدم إستقرار الطقس، وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث.